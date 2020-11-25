Gürcistan’ın Cavaheti bölgesinden Karabağ’a yardım gelmeye devam ediyor

Karabağ savaşı sona erdi, fakat dünyanın farklı köşelerinden Ermeniler anavatanlarına destek olmaya devam ediyorlar ve savaş mağdurlarına yardım eli uzatıyorlar.

Gürcistan’ın Samtshe-Cavaheti idari bölgesinde, Ninotsminda’nın Mets Aragyal (Arakel) köyün sakinleri artık üçüncü kez bağış kampanyası düzenleyip Artsakh (Karabağ) için 40.000 dolar biriktirdiler.

Köylülerin anlattıklarına göre onlar parayla birlikte aynı zamanda insani yardım, gıda gönderdiler Karabağ’a.

Karabağ savaşına aslen bu köyden olan Yarbay Mkhitar Aghjoyan ve Teğmen Sargis Aghjoyan da katılıp şehit oldular.

ERMENİ HABER AJANSI