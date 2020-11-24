Putin’den Ermenistan’a bir çalım daha: Topraklar Azerbaycan’ındır

Putin, Dağlık Karabağ’ın aidiyeti ile ilgili değerlendirmesinde, “Ermenistan, Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını ve egemenliğini tanımadı. Bu, uluslararası hukuk açısından hem Dağlık Karabağ’ın hem de ona komşu tüm bölgelerin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu anlamına geliyordu” ifadelerini kullandı.

“ERMENİSTAN’A KİMSE SALDIRMADI”

Sputnik’in haberine göre, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) antlaşmasının bir üye devletinin topraklarına saldırılması durumunda karşılıklı yardım öngördüğünü belirterek Putin, “Ermenistan Cumhuriyeti topraklarına hiç kimse saldırmadı ve bu bize çatışmalara doğrudan katılma hakkı vermedi” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’den beri devam eden çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

DAĞLIK KARABAĞ ANLAŞMASININ MADDELERİ

* Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak.

* Kelbecer 15 Kasım, Ağdam rayonu 20 Kasım, Laçin 1 Aralık’a kadar Azerbaycan’a geri verilecek.

*Tarafların ateşkese uymasını denetlemek amacıyla bir mekanizma oluşturulacak.

*Dağlık Karabağ’da temas hattında ve Laçin koridorunda Rus barış gücü bulunacak

* Ermenistan ordusu, geri çekilmesini Rus askerlerinin denetiminde yapacak.

* Rus barış güçleri Dağlık Karabağ’da 5 yıl süreyle kalacak. Taraflar 6 ay öncesinde itiraz etmezlerse süre otomatik olarak 5 yıl uzayacak.

* 3 yıl içinde Ermenistan ile Hankendi arasındaki rota oluşturulacak. Rus askerleri bu rotanın korunması için yeniden konuşlandırılacak.

* Yerinden edilmişler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin kontrolünde Dağlık Karabağ ve etrafındaki bölgelere dönecek.

* Azerbaycan’ın batı illeri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşım koridoru açılacak.

* Taraflar arasında esir ve cenaze değişimi yapılacak.

https://www.karar.com/putinden-ermenistana-bir-calim-daha-topraklar-azerbaycanindir-1594942