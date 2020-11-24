Karabağ’daki tarihi Amaras Ermeni manastırı Rus Barış gücünün kontrolünde bulunuyor

Rusya’da yayınlanan ‘Kommersant’ gazetesinin muhabiri Aleksandr Çernikh Artsakh Cumhuriyeti’nin başkenti Stepanakert’te bir taksiye binip şoförle birlikte tarihi Amaras manastırını ziyaret etti.

Gazetede yazdığı makalede Çernik savaştan sonra yeni çizilen sınırları anlatılıyor ve yerli halkın da çoğu zaman bu yeni sınırlarla ilgili pek bilgili olmadıklarını, neyin kaldığı, neyin verildiğini bilmediklerini ifade ediyor.

Azerbaycan’ın kontrolüne geçen toplam 121 yerleşimin adı yayınlandı, fakat Artsakh Cumhuriyeti ve eski SSCB dönemindeki Dağlık Karabağ Özerk Oblast’taki idari bölünüşün farklı olduğundan kaynaklanan karışıklık var.

Rus muhabir Stepanakert’te bile Amaras’ın şu an sınırın hangi tarafında kaldığını bilmediklerini yazıyor.

Aleksandr Çernikh manastırın 5’inci yüzyılda inşa edildiğini ve Ermeniler için büyük önem taşıdığını belirterek Azerbaycan tarafından yine ‘geleneğe göre’ sözde Alban kilisesi olarak tanıtıldığını ifade ediyor.

Nihayet Kommersant gazetesi muhabiri Stepanakert’te Arsen isimli bir Ermeni taksi şoförüyle yola çıkıp Amaras’a doğru gidiyor. Burada manastırın Rus Barış gucunün kontrolünde olduğunu ve duvarların üzerinde Rus bayrağının dalgalandığını görüyor.

Karvaçar (Kelbacar) bölgesinde ise yine tarihi Dadivank Ermeni manastırı Dağlık Karabağ Özerk Oblastı sınırlarından dışarı olduğuna rağmen Rus Barış gücünün kontrolü altında bulunuyor.

ERMENİ HABER AJANSI