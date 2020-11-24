İran Kızılayı, Dağlık Karabağ savaşındaki yerlerinden edilmişlere yardım sağlamaya hazır

Kızılay Cemiyeti’nin Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi üyesi olarak ayrımcılık gözetmeksizin insan hayatını ve sağlığını desteklemenin yanı sıra insan ıztırabını hafifletmeye çalıştığına değinen Himmeti, ‘İran İslam Cumhuriyeti Kızılay Cemiyeti, 90 yılı aşkın bir geçmişe sahip olarak, İran ve dünya halkına hizmet etme geçmişiyle, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Komitesi’nin insani hedeflerine ve yedi ilkesine doğru ilerlemektedir’ diye belirtti.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaş, Azerbaycan’ın bir parçası olarak bilinen ancak Ermenistan’ın kontrolünde olan Karabağ veya Dağlık Karabağ bölgesinde gerçekleşti.

Twitter’da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

IRNA