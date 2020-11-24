افتتاح مكتبين في عفرين … لتسجيل الراغبين بالاستيطان في قره باغ

التاريخ: نوفمبر 23, 2020فى :أخبار, عفرين

عفرين بوست – خاص

علمت “عفرين بوست” من مصادرها، أن سلطات الاحتلال التركية، افتتحت مؤخراً، مكتبين في مركز إقليم عفرين الكردي المُحتل شمال سوريا، لاستقبال العائلات الراغبة بتسجيل أسمائها تمهيداً لنقلهم إلى إقليم “ناوغورني قره باغ/آرتساخ”، بهدف الاستيطان النهائي في المناطق التي احتلها الجيش الآذري إثر معارك مع الجيش الأرمني.

وأكدت المصادر أن المكتب الأول يقع في بنك التسليف الشعبي بحي عفرين القديمة، والذي حولته الاستخبارات التركية إلى مقر لها، بينما يقع المكتب الثاني في موقع “مطبعة روناهي سابقا” الواقع بجانب مشفى ” آفرين/الشفاء حالياً” وذلك في حي عفرين الجديدة، وهو مركز استخباراتي تركي أيضاً.

وأشارت المصادر إلى أن المكتبين يشهدان اقبالاً من العوائل التركمانية، وخاصة تلك المنحدرة من محافظة حمص، ويتم أخذ البيانات العائلية تمهيداً لنقلها إلى إقليم قره باغ الذي احتل الجيش الآذري على قسم كبير منه (يشكل غالبية أراضي كردستان الحمراء)، إثر معارك استمرت لثلاثة أسابيع مع الجيش الأرمني.

ولفتت المصادر إلى أن المدعو “أبو ثروت”، وهو موظف لدى الاستخبارات التركية منحدر من ريف إعزاز، يدير المكتب الأول، فيما يدير الثاني المدعو “خيرو” وهو تركماني من إحدى قرى ناحية الراعي، إذ يقومان بالترويج للخطة بالتنسيق مع الميليشيات الإسلامية والتي تحوي في صفوفها مسلحين تركمان.