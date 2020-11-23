Putin, Ermenistan’a petrol katranı ihracat vergisini kaldırdı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan’a doğalgaz, petrol ürünleri ve elmas ihracatı alanındaki işbirliği anlaşmasına yapılan yasa değişikliklerini onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’a petrol katranı ihracat vergisini kaldırdı.

Yasa değişikliklerine uygun olarak, bundan böyle Rusya’dan Ermenistan’a sağlanan petrol katranı için ihracat gümrük vergisi alınmayacak.

Ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği dış ticaretinin ortak nomanklatür kodları güncellenecek.

Vladimir Putin, geçen Nisan ayında Rusya’dan Ermenistan’a petrol ürünleri ihracatının gümrük beyannamesini basitleştirmişti.

Sputnik Türkiye