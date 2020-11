“Pes” dedirten görüntü

Kısıtlamalarına rağmen bir sinagogda binlerce kişinin katılımıyla düğün yapıldı… ABD’nin New York Valisi Andrew Cuomo, koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarına rağmen bir sinagogda binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen düğününe tepki gösterdi. ABD’nin New York kentindeki bir sinagogda binlerce kişinin birarada bulıunduğu evlilik kutlaması ülkede tepkilere neden oldu. Brooklyn’de bir Hasidik düğünü, Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun koronavirüs kısıtlamalarına meydan okuyan 7 bin maskesiz insan bir sinagogda düğün düzenledi. Williamsburg’daki Yetev Lev tapınağında, Satmar Büyük Haham Aaron Teitelman’ın torunu Yoel Teitelbaum’un evliliklerini kutlamak için kalabalıklar omuz omuza toplandı. NEW YORK VALİSİ TEPKİ GÖSTERDİ New York eyalet valisi Andrew Cuomo, koronavirüse rağmen sinagogda binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen düğününe “Bu yasa dışı ve New York halkına saygısızlık. Bu konuda düğüne katılan herkes suçludur” diyerek tepki gösterdi. OdaTv