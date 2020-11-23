Norveçli diplomat Azerbaycan Kültür Bakanı Yardımcısının yalanını ortaya çıkardı

2002-2006 yılları arasında Bakü Norveç Büyükelçisi Steinar Gil, Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Anar Karimov’un, Ermeni kilisesini ‘Alban kilisesi’ olarak tanıttığı yazısıyla ilgili açıklamada bulundu.

Norveçli diplomat bu kilisenin 1823 yılında Ermeniler tarafından inşa edildiğini ve Ermeni Apostolik Kilisesi’ne ait olduğunu belirtti.

Steinar Gil’in sözlerine göre kilise 21’inci yüzyılın başında Norveç Hümaniter Örgütü’nün mali desteğiyle restore edildi ve 2004 yılının Aralık ayında kilise duvarlarındaki Ermenice yazıtlar da yenilendi ve temizlendi.

Şimdi o yazıtlar Azerbaycan tarafından yok edildi ve bu vandallık hakkında Azerbaycan Hükümeti bilgilendirildi. Fakat hiç kimse sorumluluk üstlemedi ve cezalandırılmadı.

Steiner Gil daha önce de Azerbaycan tarafından yürütülen ve Ermeni kültür mirasını ‘Albanlaştıran’ politika ve zihniyetini eleştiriyordu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/23/Norveçli-Azerbaycan-Kültür-Ermeni-Karabağ/198501