Fransa Dışişleri’nden Dağlık Karabağ’daki Ermenilere yönelik yardımlar hakkında açıklama

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ’daki çatışmalardan zarar gören Ermeni halkına sunulan insani yardımlar kapsamında ilk uçağın Erivan’a vardığını, iki uçak daha gönderileceğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın talebi üzerine Fransa, Dağlık Karabağ’daki çatışmalardan zarar gören Ermeni halkına yardım sunulması için sistematik çabalar ortaya koyuyor” dendi.

Fransa tarafından Ermenistan’a cerrahlardan oluşan bir grup ve cerrahi ekipman gönderildikten sonra bir dizi insani yardım uçuşu düzenlendiğini belirten bakanlık, “Dün Erivan’a varan ilk uçak, başta 500 hastaya yardım sunulmasına imkan tanıyan mobil tıp merkezi olmak üzere acil tıbbi yardım ekipmanı ile çatışmanın mağdurları için battaniye ve hijyen kitleri ulaştırdı” ifadelerini kullandı.

İkinci uçağın 27 Kasım’da gitmesinin planlandığını kaydeden Fransız Dışişleri, bu uçakla Aznavour Vakfı ve Ermeni Destek Fonu’nun topladığı bağışların ve insani kuruluşların insani kargoların taşınacağını belirtti. Bakanlık, bu yardımın iki ülkenin hastaneleri arasındaki işbirliğinin pekiştirilmesi amacını taşıdığına dikkat çekerek “Fransa’da halihazırda Paris, Marsilya ve Lyon’daki hastanelerde resmi yardım toplandı” diye ekledi.

Bakanlık, üçüncü yardım uçağının ise BM bünyesindeki insani kurum ve kuruluşlar tarafından Ermenistan’da sürdürülen projelerin desteklenmesine yönelik olacağını ve sahada çalışan bu kuruluşlara mali destek sunulacağını kaydetti.

Paris’te Ermenistan için yardım toplayan Ermeni derneğine destek ziyaretinde bulunan Macron, Dağlık Karabağ’dan ve başka 7 bölgeden kaçan 120 bin kişiye ve ‘dayanılmaz şartlarda yaşayan en az bir milyon Ermeni’ye’ insani yardımın yapılması gerektiğini söylemişti.

Sputnik Türkiye