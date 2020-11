MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde görevli Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, yaptığı videolu açıklamada, bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının, Türkiye’nin egemenlik ve bağımsızlığımızı korumak, 83 milyon vatandaşı güvenliğini sağlamak, karada, denizde ve havada Türkiye’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak, aynı zamanda bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için her türlü gayreti gösterdiğini bildirdi. Aktop, “Bu kapsamda; icra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 8’i büyük, 23’ü orta çaplı olmak üzere toplam 31 operasyon icra edilmiş, 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Irak’ın kuzeyinde PKK’ya karşı mücadelemiz Hakurk ve Haftanin bölgelerinde Pençe Harekâtları ile başarıyla icra edilmektedir. Önce Pençe-Kartal, ardından Pençe-Kaplan Harekâtı ile bölgede yıllarca teröristler tarafından kullanılan geniş bir alanda kontrol sağlanmış ve terör örgütüne büyük bir darbe vurulmuştur. Pençe operasyonları sonucunda; bugüne kadar toplam 348 terörist etkisiz hale getirilmiştir. İcra edilen operasyonlar neticesinde güvenlik güçlerine teslim olan ve örgütten kaçan teröristlerin sayısında artış olduğu görülmektedir” dedi., Milli Savunma Bakanlığı’ndan Azerbaycan tezkeresi ile ilgili son dakika açıklaması | Video ‘9 BİN 122 ŞAHIS YAKALANDI’ Aktop, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceğini belirterek, “Diğer yandan, Irak Merkezi Yönetimi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında 09 Ekim’de imzalanan ve PKK’nın Sincar’daki varlığını sonlandırmayı amaçlayan anlaşma bölgedeki huzur ve istikrarın tesisi açısından önem arz etmektedir. Hudut güvenliğinin sağlanması, teröristle mücadelede etkinliğin artırılması maksadıyla; sınırlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemleri tesis edilmekte, hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda, yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 9 bin 122 şahıs yakalanmış, 46 bin 82 şahıs hududu geçmeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasında 41 terör örgütü üyesi yakalanmıştır” diye konuştu. ‘MEHMETÇİK 1 YIL GÖREV YAPACAK’ Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanmasını gözetmek ve denetlemek amacıyla, Azerbaycan topraklarında Rusya Federasyonu ile bir Ortak Merkez oluşturulması için hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’nin TBMM’de kabul edildiğini hatırlatan Aktop, “Bu çerçevede Mehmetçik, Rusya Federasyonu ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği tüm faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır. Söz konusu merkezin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmeler devam etmektedir. Bölgeye sevk edilecek birliklerimizin hazırlıkları tamamlanmıştır. Kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz can kardeşlerimiz Azerbaycan Türk’ünün haklı davasında tüm imkânlarımızla yanlarındayız” ifadesini kullandı. ‘GERİLİMİ TIRMANDIRAN YUNANİSTAN’DIR’ Aktop, Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’de her alanda uluslararası hukuku tanımayan ve ihlal eden tutumunu ısrarla sürdürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti: “Ege Denizi’nde Yunanistan tarafından düzensiz göçmenlerin botlarına zarar verilerek hayatları tehlikeye atılmakta ve Türkiye sahillerine geri itilmektedir. Belgeleriyle de kamuoyuna yansıyan söz konusu insanlık dışı uygulama uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. AB Ombudsman Kurumunun; bu zalimce ve yasadışı geri itme uygulamasına karşı AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (FRONTEX) nezdinde soruşturma başlatması, Yunanistan’ın hukuk tanımaz ve insanlık dışı uygulamalarının artık saklanamaz boyutlara ulaştığının en açık göstergesidir. Türkiye uluslararası hukuktan doğan meşru haklarına dayanarak kendi kıta sahanlığında sismik araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Bölgede gerilimi tırmandıran; hukuki dayanaktan yoksun iddiaları, kesintisiz sürdürdüğü provakatif taciz ve ihlalleri, diyalog yerine sürekli üçüncü taraflara gitme yolunu seçen uzlaşmaz tutum ve eylemleriyle Yunanistan’dır.” ‘ORUÇ REİS’İN FAALİYETLERİ 29 KASIM’A KADAR UZATILDI’ Aktop, Türkiye’nin uluslararası hukukun yüklediği sorumluluklar dahilinde kendi Navtex Hizmet Sahasında seyir yapan denizcilerin emniyetini sağlamak maksadıyla gerekli seyir ikazlarını yayınladığını bildirdi. Türkiye’nin bu hizmeti kendi Navtex Hizmet Sahasında kesintisiz ve eksiksiz olarak yerine getirmeye devam edeceğini kaydeden Aktop, “Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerimizle ilgili olarak, TSK tarafından Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerimize Akdeniz’de, Fatih sondaj gemimize Karadeniz’de, refakat ve koruma görevi icra edilmektedir. Oruçreis Araştırma Gemimizin faaliyetleri 29 Kasım tarihine kadar uzatılmıştır. Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgedeki doğal kaynakların hakkaniyet çerçevesinde adil paylaşımından yanadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege’de, Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası’nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir” dedi. ‘PERSONELİMİZ BÜYÜK FEDAKÂRLIK GÖSTERMEKTE’ Koronavirüs ile mücadele kapsamında Milli Savunma Bakanlığı bağlısı tüm birlik, karargah ve kurumlarında ilk günden itibaren alınan tedbirlerin kararlı bir şekilde uygulanmasına devam edildiğini belirten Aktop, şunları kaydetti: “Yerinde Kal’ prensibi hassasiyetle uygulanmakta, harekâtlarımızı etkileyecek faaliyetler hariç garnizonlar arası ya da garnizon içinde yer değişikliğini gerektirecek ziyaret, denetleme, konferans gibi toplu faaliyetlerin tümü iptal edilmiştir. Harekâta yönelik faaliyetler haricinde esnek mesai uygulaması devam etmekte ve idari izinli personelin ikametgâhından ayrılmaması hususu yakından takip edilmektedir. Yurt dışına çıkacak, birliğine yeni katılacak, izinden veya görevden dönen personele mutlaka sağlık muayenesinden geçirilerek PCR testi yaptırılmaktadır. Nizamiyelerde ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması uygulamasına devam edilmektedir. Yemekhanelerde yemek saati esnetilerek yoğunluk azaltılmış, mesafe kuralına uygun olmayan mekânlarda yemek hizmeti paket, kumanya, hazır gıda ve benzeri şekilde verilmeye başlanmıştır. Ayrıca, askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Terhislerin ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değildir. 9-21 Kasım tarihleri arasında sevke tabi olan bedelli yükümlülerin sevkleri ertelenmemiştir. Sevkleri ertelenmeyen bedelli yükümlüler için salgına yönelik her türlü tedbir Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak alınmaktadır. Tüm bu tedbirlerin uygulanmasına devam edilirken, harekât, tatbikat ve eğitim faaliyetlerinin salgından etkilenmeden kesintisiz olarak sürdürülmesinde personelimiz ve aileleri de büyük fedakârlık göstermektedir. Görevleri nedeniyle ailelerinden uzun süre uzakta kalan personelimiz ve ailelerinin sorun veya şikayetlerini dinlemek, çözümler üretmek ve danışmanlık desteği vermek üzere danışma destek birimleri tesis edilmiştir.” Sabah Gazetesi