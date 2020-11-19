Batı Ermenileri ve Azerileri kışkırtıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı başkanı (Sergei Narişkin), ABD ve NATO müttefiklerinin Ermenistan ve Azerbaycan halklarını bölmeye çalıştıklarını belirtti. Bu bilgi DİT basın servisi tarafından rapor edildi. “Önde gelen NATO ülkeleri, Rusya’nın aktif katılımıyla varılan anlaşmadan memnun olmadıklarını gizlemeye çalışıyorlar.” Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri, savaşın Moskova üzerinden durdurulmasına öfkeleniyor. “Sonuçta, bu, Rusya’yı Kafkasya’dan çıkarmak için uzun vadeli çalışmalarını geçersiz kılıyor,” dedi. Narişkin’e göre Vaşington ve Avrupa, bölgedeki güç dengesi ile uzlaşmak istemiyor. “Ermenistan ve Azerbaycan halkları arasındaki bölünmeyi yeniden alevlendirmeye çalışmaktan daha iyi bir denge ‘dağıtıcı’ şey icat etmediler.” Narişkin, Batı’nın Karabağ ateşkes anlaşmasını gözden düşürmek için Ermeni ve Azeri milliyetçilerini kışkırttığını vurguladı. “Bilgilerimize göre, bazı Batılı ülkeler ateşkes anlaşmasını ihlal etmek ve itibarsızlaştırmak için farklı kanallarda Ermeni ve Azeri milliyetçilerini kışkırtıyor” dedi. Narişkin’e göre Ermenileri, Dağlık Karabağ’da kurulan barışın Erivan’ın yenilgisi olduğuna ikna etmeye çalışıyorlar.” “Azeriler de, aksine, Kremlin’in, Azerbaycan ordusu Stepanakert’i ele geçirmekten bir adım uzaktayken zaferi kendilerinden çaldığı söyledi” dedi. Narişkin’e göre bu tür eylemler, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı ​​müttefiklerinin sorunlarını sıradan insanlar pahasına, bu sefer Azerbaycanlılar ve Ermeniler pahasına çözdüğünü gösteriyor. Ermenistan Kamu Radyosu