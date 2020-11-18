Paşinyan’dan 15 maddelik ‘eylem planı’

DUVAR – Azerbaycan’la imzaladığı Dağlık Karabağ anlaşması nedeniyle ülke içinde istifa baskısı altında bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ‘altı aylık eylem planı’ açıkladı. Paşinyan Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Karabağ’da yaşananların tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirtip, ‘şimdi de Ermenistan’a demokratik istikrar getirmekten ve ülkenin ulusal güvenliğini sağlamaktan sorumlu olduğunu’ söyledi. Paşinyan bu bağlamda, altı ay içinde hayata geçirilecek, 15 maddelik bir eylem planı’ açıkladı.

Paşinyan, plan çerçevesinde Dağlık Karabağ’da Minsk Grubu’nun gözetiminde yapılan resmi müzakere sürecini yeniden tesis etmeye çalışacağını, Dağlık Karabağ’ın yasal statüsünü ele almak istediğini ve bölgede hâlâ Ermenilerin kontrolünde bulunan topraklara halkın geri dönüşüne öncelik vereceğini belirtti.

Ermenistan Başbakanı aynı zamanda, askeri reform yapacağını, seçim yasasını değiştirmeyi planladığını, pandemi ve ekonomiye odaklanacağını da belirtti. Paşinyan, “Haziran 2021’de, bu yol haritası üzerine bir rapor sunacağım. Gelecekteki adımlara karar verirken, kamuoyunun görüşü ve tepkisi dikkate alınacak” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Azerbaycan’la geçen hafta yapılan anlaşmanın ardından muhalefetten gelen istifa baskısını reddetmişti. Ülkenin Dışişleri Bakanı bu hafta başında istifa etmişti. (DIŞ HABERLER)

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