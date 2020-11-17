Ukrayna’dan Azerbaycan’a paralı asker transferi – Ermenistan Kamu Radyosu

Lugansk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna askerlerinin Donbas’tan Karabağ’a geçtiğini açıkladı

Tanınmamış Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisleri Dairesi başkanı Jan Leşçenko, bir brifingde, Ukrayna askerlerinin Donbas’taki müşterek kuvvetler operasyon bölgesinden çıkışı hakkında LHC Savunma Bakanlığı’nın bilgi sahibi olduğunu söyledi.

“Militanların çatışma bölgelerine hareketinde radikal hareketlerin yoğunlaşması, Ukrayna ordusundan ciddi bir Müslüman asker çıkışına yol açtı.

Yalnızca Ekim ayında 700’den fazla asker Ukrayna silahlı kuvvetlerinden terhis edildi”,- dedi Leşçenko.

Halk Milislerinin, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini fiziki ve ideolojik olarak eğitmek” ve daha sonra onları savaş bölgelerine taşımak için bir dizi terörist gruptan militanların ülkeye geldiklerini defalarca bildirdiğine açıklık getirdi.

“Böylece 10 Kasım’da 80 kişilik tugayından (Ukrayna Silahlı Kuvvetleri) izinsiz ayrılan ve “Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesine gitmek için Azerbaycan’a seyahat edecek” sekiz kişilik bir grup Tatar asker, buldukları araçlarla Odessa’ya ulaşmaya çalışırken, Ulusal Güvenlik Servisi görevlileri tarafından gözaltına alınmıştır”,- dedi.

Daha önce, Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi başkanı, LHC’nin elindeki bilgilere göre, Ortadoğu’da savaşan uluslararası terör örgütlerindeki paralı askerlerinin, yüzlerce hatta binlerce radikal de dâhil olmak üzere aktif olarak Karabağ çatışma bölgesine hareket ettiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Dmitri Peskov’un sözcüsü, Karabağ’daki sıcak çatışma bölgesinde militanların varlığının büyük bir tehdit oluşturduğunu ve Moskova için derin endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu