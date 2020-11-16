Hristiyan tapınaklarının dokunulmazlığı, Karabağ’daki çatışmayı sona erdirmek için vazgeçilmez bir koşuldur – Ermenistan Kamu Radyosu

Hristiyan tapınaklarının dokunulmazlığı, Karabağ’daki çatışmayı sona erdirmek için vazgeçilmez bir koşuldur

Hiç şüphe yok ki, Hıristiyan kutsal alanlarının dokunulmazlığı Karabağ’daki çatışmanın sona ermesi için yeri doldurulamaz bir koşuludur.

Moskova Patrikhanesi Halk ve Medya İlişkileri Dairesi Başkan Yardımcısı Vakhtang Kipşidze, Telegram kanalında bunu yazdı:

Vladimir Putin’in İlham Aliyev’i Karabağ’daki Hıristiyan tapınaklarını korumaya çağırdığını açıklayan “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözleri, bölgede barışçıl bir çözüm için ana sorumluluğu olan bir gücün önemli bir işaretidir.”

Ermenistan Kamu Radyosu