Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan istifa etti

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın görevinden istifa ettiği bildirildi.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Naghdalyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Mnatsakanyan’ın istifa ettiğini duyurdu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 16 Kasım’da yaptığı açıklamada, Artsakh’taki (Dağlık Karabağ) savaş öncesinde ‘Şuşi dahil bazı bölgelerin Azerbaycan’a verilmesine yönelik anlaşmaların teklif edildiğini’ açıklamıştı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Naghdalyan ise ‘Şuşi’nin Azerbaycan’a verilmesi konusunun Artsakh müzakerelerinin hiçbir aşamasında gündeme gelmediğini’ ifade etmişti.
Söz konusu ifadelerin ardından Paşinyan, Mnatsakanyan’ı görevden alma kararı aldığını duyurmuştu.
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