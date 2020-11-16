Azerbaycan ‘MÜSİAD EXPO 2020’ fuarında Karabağ’ın yatırım potansiyelini tanıtacak

Azerbaycan, 18-21 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek “MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı”nda Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan bölgelerin ekonomik ve yatırım potansiyelini tanıtacak.

Bakü

Azerbaycan fuarda, Ekonomi Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansının (KOBİA) kuracağı “Karabağ Azerbaycan’dır” standında temsil edilecek. Stantta, işgalden kurtarılan bölgelerin kültürel mirasını, ekonomik ve yatırım fırsatlarını yansıtan fotoğraf ve videoların yanı sıra Azerbaycan’ın endüstriyel potansiyeli ve rekabetçi ürünleri hakkında bilgiler yer alacak.

“Karabağ Azerbaycan’dır” standı, Karabağ’ın incisi sayılan Şuşa şehrindeki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi şeklinde dizayn edildi.

KOBİA Başkanı Orhan Memmedov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topraklarını işgalden kurtaran Azerbaycan’da ülke tarihinin en unutulmaz döneminin yaşandığını söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilen toprakların kurtarılışının Azerbaycan’ın yanı sıra dost ve kardeş Türkiye’de de büyük sevinçle karşılandığını hatırlatan Memmedov, “Kurtarılan topraklar Azerbaycan için sadece manevi, tarihi ve kültürel değeri temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda zengin ekonomik potansiyele ve büyük yatırım fırsatlarına da sahip. Bu alanlar zengin yeraltı ve yer üstü kaynaklara, madenlere ve turizm potansiyeline sahiptir. Maalesef son 30 yılda Ermenistan bu bölgelerdeki altyapıyı tahrip etti, zengin doğal kaynaklarımızı talan etti.” dedi.

Memmedov, kurtarılan topraklarda hayatın ve ekonominin canlanacağını, altyapının yeniden kurulacağını, devletin burada iş ve yatırım için gerekli koşulları oluşturacağını bildirdi.

Kurtarılan toprakların zengin doğal kaynaklarının Azerbaycan’ın kalkınmasına, halkın refahına hizmet edeceğini, ülkenin gücüne güç katacağını vurgulayan Memmedov, şunları söyledi:

“Azerbaycan’da faaliyet gösteren yabancı şirket sayısı ve petrol dışı sektöre yatırım açısından Türkiye ilk sırada yer alıyor. İşgalden kurtarılan bölgelere yatırımda da kardeş ülkenin ilk sırada yer alacağına eminim. Türk iş adamlarının, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında gerçekleştirilecek kalkınma projelerinde, iş kurma ve istihdam yaratmada aktif rol almalarını bekliyoruz. Ülkemiz için tarihi bir dönemde, KOBİA olarak işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarının ekonomik potansiyelini ve yatırım fırsatlarını MÜSİAD Expo 2020’de sunmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Standımızın ziyaretçi ve iş adamları tarafından ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz.”

AA