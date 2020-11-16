Artsakh’ta insan hakları ve paralı teröristlerin eylemleri üzerine bir araştırma projesi başlatıldı – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh’ta insan hakları ve paralı teröristlerin eylemleri üzerine bir araştırma projesi başlatıldı

Columbia Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Enstitüsü Barış İnşası ve Hakları Programı çerçevesinde “İnsan Hakları ve Artsakh’daki(Dağlık Karabağ) Paralı Teröristlerin Eylemleri” başlıklı bir araştırma projesi başlatıldı.

İnsan Hakları Araştırma Enstitüsü tarafından Artsakh İnsan Hakları Savunucusu ile işbirliği içinde yapılan açıklamaya göre proje, Azerbaycan’lı militanlar ve Türk destekli İslamcı militanlar tarafından Ermenilere karşı işlenen insanlığa karşı suçlar ve diğer zulümlerin birincil kanıt kaynaklarına dayanacak. Proje, Amerika Ermeni Meclisi tarafından desteklendi.

Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin 27 Eylül 2020’de Dağlık Karabağ’a saldırdığı kaydedildi. İHA’lar, ağır toplar, füze sistemleri ve özel kuvvetlerle donanmış Türk askerleri ve paralı askerler tarafından yardım edildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre Türkiye, Suriye ve Libya’dan 2.000 İslamcı cihatçıyı görevlendirdi.

Ve Ermenileri öldürmek için ödül vaat edildi.

Çeşitli istihbarat servisleri ve uluslararası medya da teröristlere kafa kesme ödülleri vaat edildiğini doğruladı.

Azerbaycan’ın politikası sonucunda 1.400’den fazla Ermeni asker ve sivilin öldürüldüğü ve 100.000’den fazla kişinin yerlerinden edildiği kaydedildi.

Ermeni kiliseleri de hedef alındı. Azerilerin Ermeni tutsaklara insanlık dışı muamele gösterdikleri birçok gerçek var.

Azerbaycan yasaklı silahlar da kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin her anlamda ve tüm kalbiyle Azerbaycan ile dost ve kardeş kalmaya devam edeceğini teyit etti.

Artsakh İnsan Hakları Savunucusu Artak Beglaryan’a göre, insan haklarını koruduğunu beyan eden herhangi bir kişi veya kuruluş, özellikle savunmasız ve güvensiz nüfus tehlikeye girdiğinde onları kısıtlama olmaksızın korumalıdır.

Ermenistan Kamu Radyosu