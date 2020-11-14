Son dakika haberi: Ermenistan ordusu Karabağ’daki evleri yakmaya başladı!

Son dakika: Azerbaycan, 44 gün süren çatışmaların ardından Azerbaycan’ın Ermeni işgalindeki köylerin çoğu kurtarıldı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmayı sona erdirecek bir anlaşma da imzalandı. Yapılan anlaşmada yer alan 6’ncı maddeye göre Ermenistan’a bölgeden çekilmesi adına Kelbecer için 15 Kasım’a, Laçin için ise 1 Aralık’a süre verildi.

Son dakika: Ermenistan ordusu Dağlık Karabağ’dan çekilmeye başladı. Ermenistan’ın, yapılan anlaşma gereği Karabağ’da boşaltacağı bölgelerdeki evler Ermeni askerleri tarafından bir bir yakılıyor. Kelbecer”de bir ev Ermeni askerleri tarafından ateşe verildi.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ı Ermeni işgalinden kurtarması ve askerlerin teslim olmasının ardından bölgede hareketlilik devam ediyor.

28 yıl önce Hankendi’ni işgal ile bölgeye yerleşen Ermeniler, kitleler halinde bölgeden kaçmaya başladı. Ermeniler kaçarken evlerini bir bir yakmaya başladığı görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Kelbecer’de Ermenistan ordusu tarafından ateşe verilen bir ev drone ile görüntülendi. Ermeniler sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda “Buraya dönüş yok. Evlerimizi yakıyoruz bize ait bir şey kalmasın istedik” ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN’DA İÇ KARIŞIKLIK BAŞLADI

Başbakan Nikol Paşinyan’ın Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesine karşı çıkan protestocular, hükümetin istifa etmesini istedi.

Gösterilerde, muhalif “Müreffeh Ermenistan” Partisi Başkanı Gagik Tsarukyan, eski Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcıları Ara Sahakian ve Eduard Şarmazanov, eski Ulusal Güvenlik Servisi Müdürü Artur Vanetsyan’ın yanı sıra 60’ın üzerinde kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ülkede, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da ateşkesin ilan edilmesinden bu yana hükümet karşıtı protestolar düzenleniyor.

Sabah Gazetesi