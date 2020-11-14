Demokratlardan Biden’a Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik politikayı gözden geçirme çağrısı

Bir grup Demokrat senatörün, ABD’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaferini ilan eden Joe Biden’dan göreve başladıktan sonra Dağlık Karabağ’daki durum nedeniyle Azerbaycan ve Türkiye’ye yönelik politikada değişiklik yapmasını talep ettiği öğrenildi.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff’in sitesinde yayınlanan mektupta, bir grup Demokrat senatörün Joe Biden’dan göreve resmen başladıktan sonra Dağlık Karabağ’daki durum nedeniyle Azerbaycan ve Türkiye’ye yönelik politikada değişiklik yapmasını talep ettiği belirtildi.

Mektup metninde, “Barışı memnuniyetle karşılıyor olsak da bu anlaşmanın yarattığı hem kısa hem de uzun vadeli sorunlardan derin endişe duyuyoruz, zira Dağlık Karabağ’ın nihai statüsü meselesinin çözümüne yönelik herhangi bir şey içermiyor. Ayrıca inanıyoruz ki ABD ve uluslararası toplum kararlı bir şekilde hareket etseydi, bu trajik sondan kaçınılabilirdi” ifadelerine yer verildi.

Senatörler, “Çok uzun zamandır Türkiye ve Azerbaycan’ın savaş söylemlerine katlandık ve bunun sonucu şu anda açıkça görülüyor. Başkanlık görevini üstlendiğinizde, bölgeye yönelik demokrasiyi, insan haklarını ve kendi kaderini tayin etme hakkını destekleyen yeni bir politika uygulama imkanına sahip olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Mektubun mimarları, Biden ve yeni idaresinden Azerbaycan’a askeri yardımı kesmelerini, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu çatısında Dağlık Karabağ’ın statüsü ile ilgili müzakerelere katılmalarını, ayrıca mayınların temizlenmesini ve Ermeni sığınmacıların geri dönmelerini destekleyerek insani yardım sağlamalarını talep etti.

Mektupta ayrıca ‘NATO üyesi olarak defalarca ABD’nin çıkarlarına aykırı hareket eden Türkiye’ye yönelik politikanın yeniden gözden geçirilmesi’ ve Ermenistan ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması amacıyla anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan barış gücünün yer alması öngörülüyor.

Sputnik Türkiye