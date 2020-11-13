Zaharova: Dağlık Karabağ’a gönderilen militanlarla ilgili meselenin çözüleceğini umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dağlık Karabağ’a gönderilen militanlarla ilgili meselenin tüm ilgili tarafların katılımıyla çözüleceğini düşündüklerini söyledi.

Haftalık basın toplantısında gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtlayan Zaharova’ya Dağlık Karabağ’a gönderildiği öne sürülen militanların durumunun ne olacağı soruldu.

Zaharova, “Dağlık Karabağ’a nakledilen militanlar maalesef ortadan kaybolmadı, buharlaşmadı. Bu sorunun çözüleceğini ve bu bölgede barışa ilgi duyan tüm tarafların çözüm için çaba göstermesi gerektiğini düşünüyoruz” yanıtını verdi.

27 Eylül’de yeniden alevlenen Dağlık Karabağ’daki çatışmalara Ortadoğu ülkelerinden militanların gönderildiği belirtilmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ’a gönderilen militanların sayısının 2 bine yaklaştığını söylemişti.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin de, Suriye’deki militanların Dağlık Karabağ’daki çatışmalara katıldığına dair kesin verileri Ortadoğu’daki partner ülkelerin istihbarat servislerinden aldıklarını belirtmişti.

Türkiye ve Azerbaycan, Azeri ordusuna destek amacıyla Ortadoğu’dan Dağlık Karabağ’a militan transfer edildiği iddialarını kesin dille reddediyor.

Sputnik Türkiye