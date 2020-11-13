Dağlık Karabağ mutabakatı sonrası Rusya’dan bir heyet Türkiye’ye geliyor

Ermenistan ile Azerbaycan arasında altı hafta süren savaş, Rusya’nın ateşkes planının 9 Kasım’da taraflarca imzalanması ile sona erdi. Azerbaycan’da “zafer” olarak kutlanan mutabakat, Ermenistan’da “ağır bir yenilgi” olarak görüldü. Muhalefetin yoğun protestolarına sahne olan Ermenistan’da, Başbakan Nikol Paşinyan üzerindeki istifa baskısı gün geçtikçe artıyor. Ermenistan ve Azerbaycan cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Rusya’dan 20 kişilik ekip, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığıyla görüşmek üzere Türkiye’ye geliyor.

MACRON: ERMENİSTAN’IN YANINDAYIZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan’ın yanında olduklarını belirterek Dağlık Karabağ için Erivan’a insani yardım göndereceklerini açıkladı. Fransa’daki Ermenileri temsil eden bir delegasyonu Elysee Sarayı’nda ağırlayan Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştüğünü ve “Dağlık Karabağ’daki tüm taraflar için adil, kalıcı ve kabul edilebilir bir siyasi çözüm oluşturmaya hazır olduğunu” ifade etti. Macron ayrıca Fransa’nın, tarihi dostu Ermenistan’ın yanında durduğunu söyledi.

NE OLDU?

Ermenistan ve Azerbaycan arasında eylül ayı sonlarında patlak veren ve altı hafta süren çatışmalarda 1400’den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Rusya’nın ara buluculuğunda yapılan ateşkes anlaşması, uluslararası alanda Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanınan ancak etnik Ermenilerin yaşadığı Dağlık Karabağ ve çevresindeki askeri harekatı durdurdu. Anlaşmaya göre, bölgeye 2 bin Rus gücü askeri konuşlandırılacak.

Dağlık Karabağ, 1994’te sona eren savaştan bu yana Ermenistan tarafından desteklenen etnik Ermeni güçlerinin kontrolü altında bulunuyordu.

ERMENİSTAN SAVUNMA BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ İSTİFA ETTİ

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, görevinden istifa etti. Dağlık Karabağ’daki askeri operasyonlar hakkında günlük bilgi veren Hovhannisyan, bilgilendirme alanındaki görevini bıraktığını belirtti.

Hovhannisyan, Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Bu savaş sırasında savaşımı dördüncü alan olan ‘bilgi alanı’nda yürüttüm. Nasıl yaptığım, zaman ve profesyonel araştırmacılar tarafından değerlendirilecektir” dedi. (DIŞ HABERLER)

Evrensel Gazetesi