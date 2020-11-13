Azerbaycan’a verilecek topraklarda yaşayan Ermeniler vedaya hazırlanıyor

Dağlık Karabağ’da savaşı bitiren anlaşmaya göre Azerbaycan’a teslim edilecek bölgelerde yaşayan Ermeniler, orada kalmalarının artık mümkün olmadığını belirerek ‘gitmekle ölmek’ arasında tercih yapmak zorunda olduklarını belirtiyor.

“Eşyalarımızı toplamak ile tabut arasında seçim yapmamız gerekiyor” diyen halkı, yaşadıkları bölgeye veda ediyor. Bu kapsamda, pazar günü Azerbaycan’a devredilecek olan Kelbecer’de yaşayan Ermeniler eşyalarını toplamaya başladı.

Bölge halkı, kimsenin kendilerine gelerek resmi olarak ayrılmaları gerektiğini söylemediğini ama gitmezlerse başlarına ne geleceğini tahmin ettiklerini belirtiyor.

Dağlık Karabağ anlaşmasına tepki gösteren halk Ermenistan’da parlamento binasını basmıştı

Rusya’nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşma 10 Kasım’da yürürlüğe girdi.

Buna göre Ermenistan, Dağlık Karabağ’ı çevreleyen topraklardaki işgaline son verecek. Ağdam, Laçin ve Kerbecer toprakları Azerbaycan’a teslim edilecek. Yerlerini terk etmiş siviller BM gözetiminde evlerine geri dönecek ve esirlerle cenazeler karşılıklı takas edilecek.

Euronews