Savunma Bakanlığı, Erivan semalarındaki “Bayraktar” haberini yorumladı – Ermenistan Kamu Radyosu

Türk “Bayraktar” hava aracının, Erivan göklerinde saatlerce uçuşu ile ilgili bilgiler sosyal ağlarda yayıldı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı basın sekreteri Şuşan Stepanyan tarafından Facebook sayfasından duyurulduğuna göre, Erivan hava sahasında Türk “Bayraktar” hava aracının göründüğüne dair söylentiler yanlıştır.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, yalan haberlerin kaynağını ve yayanları ortaya çıkarmak için Ulusal Güvenlik Servisi’ne başvurmuştur.

Stepanyan, “Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin hava savunma kuvvetleri, Rus Hava ve Uzay Savunma Kuvvetleri ile birlikte Ermenistan ve Artsakh’ın hava sahasını korumaktadır, askeri ve tescilli sivil havacılık haricindeki uçuşlar için kapalı bir bölgedir”,- diye belirtmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu