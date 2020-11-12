Meğri’nin Azerbaycan’a teslimi – Ermenistan Kamu Radyosu

Nikol Paşinyan, Meğri’nin Azerbaycan’a teslim edildiği haberine değindi

Ermenistan Başbakanı, üçlü açıklamanın, halkın memnuniyetsizliğine neden olan bazı hükümleri hakkında yorum yaptı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Public TV’de Meğri’nin teslim edilmesiyle ilgili haberlerin tamamen saçma olduğunu söyledi.

“Bu sadece Azerbaycan’dan Nahçıvan’a kadar, bölgenin ulaşım yollarının ablukasını kaldırmak meselesidir.

Ancak bu, Ermenistan’ın İran İslam Cumhuriyeti ile ülkemiz ekonomisinin daha da gelişmesi için gerekli olabilecek demiryolu iletişimi de dâhil olmak üzere, Erivan’dan Nahçıvan’a ve Syunik’e ulaşım yollarının engellenmemesi gerektiği anlamına geliyor”,- dedi Paşinyan.

Dağlık Karabağ’ın, Artsakh yetkililerinin kontrolünde olan kısmına gelince, Ermenistan Başbakanı, Rusya Federasyonu barış güçlerinin konuşlandırılmasıyla Laçin koridorunun Goris’ten Stepanakert’e, dahası Şuşi bölümünde de sorunsuz işleyeceğini kaydetti.

“Rus barış güçleri de aynı güvenliği sağlayacak.

Stepanakert-Erivan bağlantısı güvenilir olmalı.

Barış gücü görevlileri, Artsakh’ın o kısmının sınırlarının güvenliğini de sağlayacak, böylece barış gücü bölgesi içindeki yerleşim yerlerinde yaşayanların bir an önce evlerine dönmeleri gerekiyor.

Ermenistan ve Artsakh hükümetleri yıkımı ortadan kaldırmak için ellerinden geleni yapacaklardır”, – dedi Paşinyan.

Ermenistan Kamu Radyosu