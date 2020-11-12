Gözaltına alınan siyasetçilere dair Ermenistan’dan açıklama

Ermenistan Özel Soruşturma Bürosu, Karabağ anlaşmasının iptali ve Başbakan Paşinyan’ın istifası talepli gösterilerde gözaltına alınan siyasetçilerin listesini açıkladı. Gözaltı gerekçesi kanunlara karşı gelmek.

Bugün yayınlanan listeye göre gözaltına alınan kişiler şöyle:

Gagik Tsarukyan (Müreffeh Ermenistan Partisi başkanı), Garnik Isaghulyan (Ulusal Güvenlik Partisi başkanı), Suren Surenyants (siyaset bilimci), Gegham Manukyan (“Yerkir Media” TV’nin siyaset ve haber programları başkanı), Davit Hambardzumyan (Belediye Başkanı -Masis şehri), Ara Sahakyan (siyasetçi), Artur Vanetsyan (Vatan Partisi başkanı), Eduard Sharmazanov (Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi sözcüsü ve başkan yardımcısı), Artur Ghazinyan (Tek Ermenistan partisi başkanı) ve Ishkhan Saghatelyan (Ermeni Devrimci Federasyonu-ARF Taşnaktsutyun Partisi Ermenistan Yüksek Kurulu temsilcisi).

Ayrıca aktivistler Vahagn Chakhalyan ve Hrachya Ghukasyan da soruşturma kapsamında ancak adli kontrol şartı ile serbestler.

Ermenistan Güvenlik Servisi ayrıca bugün Ermeni Devrimci Federasyonu Partisi’nin (Taşnaksutyun) ofisinde bir operasyon yürüttü. Operasyonda bazı partililerin gözaltına alındığı bildiriliyor.

Muhalefet ise bugün yerel saatle 17.00’de tekrar gösteri çağrısında bulundu.

Agos