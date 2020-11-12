Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa’da 28 yıl sonra ezan okundu 28 yıldır Ermenistan işgalinde bulunan Dağlık Karabağ’ın Şuşa kentinde yıllar sonra ezan okunması sevince neden oldu. Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesinin en kritik kentlerinden biri olan Şuşa’yı 3 gün önce işgalden kurtarmıştı. 28 yıldır Ermenistan işgalinde bulunan Şuşa kentinin işgalden kurtarılmasının ardından Azerbaycan genelinde ve birçok ülkede sevinç kutlamaları devam ederken, Şuşa’daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camii’nde yıllar sonra ezan okunması sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, bir Azerbaycan askerinin tarihi Yukarı Gövher Ağa Camii’nin minaresinde ezan okuması yer alıyor. Sosyal medya kullanıcıları görüntüyü paylaşarak, Şuşa’da 28 yıl sonra ezan okunmasının sevincini yaşadıklarını ifade ettiler. (İLKHA) https://dogruhaber.com.tr/haber/706360-ermenistan-isgalinden-kurtarilan-susada-28-yil-sonra-ezan-okundu/