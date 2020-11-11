Dağlık Karabağ’ın statüsü konusunda müzakereler sürmelidir – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ’ın statüsü konusunda müzakereleri sürdürmelidir

Anlaşmaya rağmen, iki çatışan tarafın uzun vadeli bir çözüm için müzakereleri sürdürmesi gerekiyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Ermenistan ve Azerbaycan’ın, Dağlık Karabağ’ın statüsünü netleştirmek için görüşmelere devam etmeleri gerektiğini söyledi.

“Açıklanan ateşkes anlaşmasının yanı sıra, ihtilafın uzun vadeli çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması hala gerekli.

Fransa, müzakerelerin yeniden başlaması için AGİT Minsk Grubu eş başkanlığı çerçevesinde rolünü tam olarak oynayacaktır.

Bu görüşmeler bir an önce başlamalıdır.

Dağlık Karabağ’ın gelecekteki statüsüne karar verilmelidir”,- dedi Bakan yaptığı açıklamada.

Le Drian, şu anda çatışmaların durdurulmasının bir öncelik olduğunu belirterek, bu vesileyle Azerbaycan ve Türkiye’ye seslendi.

“Çatışan taraflar son haftalarda birkaç kez ateşkes taahhütlerini üstlendiler, ancak bunları yerine getirmediler.

Bu nedenle Azerbaycan’ın taahhütlerini sıkı bir şekilde yerine getirmesini ve taarruz operasyonlarını derhal durdurmasını bekliyoruz.

Bu bağlamda, Türkiye’yi bu önceliğe karşı herhangi bir girişimde bulunmamaya çağırıyoruz”,- dedi Drian.

Ermenistan Kamu Radyosu