Karslı sporcular Ermenistan’a karşı Azerbaycan bayrağı açtı

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Araz Doğa Sporları ve Kültür Kulübü Derneği (Araz-Der) Ermeni sınırında Erivan’a karşı bayrak açtı

Nihat ARAS

Ermeni işgali altında bulunan Şuşa’nın zafer sevinci Ermenistan’a sınırı bulunan Kars’ta sevinçle karşılandı. Araz Doğa Sporları ve Kültür Kulübü Derneği (ARAZ-DER) Başkanı Serpil Önal, “28 yıllık işgalden sonra Azerbaycan’ın üç renkli bayrağı, ilk defa Füzuli’de, Cebrayıl’da, Zengilan’da, Qubadlı’da, Hadrut’da, Suqovuşan’da gururla dalgalanıyor. Şehitlerimizin kanı ile var olan Azerbaycan Bayrağımızın 102. yaşını bu gün çok daha mutlu, gururlu bir şekilde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn Aliyev’in müjdesi ile kutladık.” dedi.

Önal sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün 28 yıllık özlemden sonra Şuşa Ermeni işgalinden kurtarılarak, ait olduğu öz anavatanına kavuştu. Bu güzel müjdeyi 9 Kasım Azerbaycan Bayrak Gününde bekliyorduk ama çok şükür bayram öncesi 8 Kasımda yaşadık. Araz Doğa Sporları ve Kültür Kulübü Derneği olarak Şuşa’nın Ermeni işgalinden kurtuluş sevincini Ermenistan-Iğdır sınırında, Kent Ormanı’nda kutladık. Erivan’dan çıplak gözle bile net olarak görünen ormandaki kuleye, büyük Azerbaycan ve Türkiye bayraklarımızı asarak Ermenilere “Tek Milletiz” mesajı veren, kuleye çıkarak açtığımız 2. Azerbaycan Bayrağını Araz -Der olarak dalgalandırdık. Başkanlığını yaptığım Araz-Der yönetimi , Başk. Yrd. Serdar Akuş, üyelerimiz Şemistan Kızıltepe, Emrah Karadağ ve Ali Çelik adına Kent Ormanı İşletmecisi işadamı Serhat Sofuoğlu’na bizlere gösterdiği kolaylık ve yardımlarından ötürü çok teşekkür ederiz. Bu gün 8 Kasım Şuşa zaferi ve 9 Kasım’daki Azerbaycan Bayrak Günü dolayısı ile Can Azerbaycanımızı şahsım ve Araz-Der adına kutluyorum. İnşallah en yakın zamanda Ermenistan işgali altındaki Qarabağ, ait olduğu öz vatan topraklarına kavuşacaktır. Bu vesileyle; tüm aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman askerlerimizi, Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev’i, Cumhurbaşkanı Yrd. Sn. Hikmet Hacıyev’i, Diospara Bakanı Sn. Fuad Muradov’u ve tüm Azerbaycan halkını tebrik ediyorum.”

https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/11/09/karsli-sporcular-ermenistana-karsi-azerbaycan-bayragi-acti