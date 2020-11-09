Aliyev yalancılıkta rekor kırıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Dört dakikalık alay ve aldatma. Aliyev, BBC’de kendini rezil ediyor!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kendisini rezil etme konusunda fırsat kaçırmıyor.

Bu kez de uluslararası medyaya yalan söylemekten çekinmeyerek, BBC’de alay konusu oldu.

Sadece Ermeni tarafının gerçeklerini değil, BBC’nin Stepanakert’teki muhabirini ve Azerbaycan’ın misket bombaları ve daha farklı mühimmatla Artsakh’ın sivil nüfusunu hedef aldığına dair Human Rights Watch kuruluşunun ayrıntılı bir şekilde belgelemiş olduğu raporları da dezenformasyon olarak adlandırmaya başladı.

Aliyev BBC muhabirinin sözlerini dahi, röportaj esnasında, dezenformasyon olarak nitelendirdi.

Muhabirin, Stepanakert’te çalışan bir BBC muhabirinin yerel sivil nüfusun, sivil yerleşimlerin ve altyapının hedef alındığını bildirdiğine ilişkin gözlemine yanıt olarak Aliyev, kanıtlardan şüphe ettiğini söyledi.

“Bu kanıttan şüpheliyim, sahte bilgi olabilir”,- dedi Aliyev.

Azerbaycan tarafının Artsakh halkına karşı misket bombaları kullanmış olduğu ve bu konuyla ilgili tanıklıklar, fotoğraflar, videolar bulunduğu ve tüm bunların Human Rights Watch tarafından belgelenmiş olduğu konusunu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı tekrar sahtecilik olarak gösterdi.

– Böyle şeyler kullanmadık, bu da bir başka yanlış bilgi.

– Her şey yanlış bilgi mi?

– Evet, neden olmasın …?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşi’deki Ğazançetsots Kilisesi’nin hedef alınmasına atıfta bulunarak, bunun bir topçu hatası olabileceğini söyledi ve gazetecinin günde iki kez hata yapmanın mümkün olup olmadığı sorusunu, evet diye cevapladı.

Ermenistan Kamu Radyosu