Şuşa’da kontrolü kaybeden Ermenistan’ın Ulusal Güvenlik Servisi başkanvekili görevden alındı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Ulusal Güvenlik Servisi Başkanvekili Mikail Ambartsumyan’ı görevden aldı ve Başkan Yardımcısı Armen Abazyan’ı yeni başkan olarak atadı.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’den bu yana devam eden çatışmalarda bugün Azerbaycan’ın Şuşa kentini ele geçirmesiyle bölgedeki dengelerde ciddi bir değişiklik yaşanırken Ambartsumyan, bir aydır yürüttüğü görevden alındı.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Başbakan Nikol Paşinyan’ın önerisi üzerine Ermenistan Anayasası’na ve Ulusal Güvenlik Servisi Kurumları Kanunu’na uygun olarak Armen Abazyan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanlığına atanmıştır” dendi.

Ambartsumyan, 8 Ekim’de Ulusal Güvenlik Servisi başkanvekili olarak atanmıştı. Abazyan ise daha önce başkan yardımcısı görevini yürütüyordu.

Sputnik Türkiye