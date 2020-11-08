Gence’de Şuşa’nın Ermeni işgalinden kurtarılışına davullu zurnalı kutlama

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Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de halk, Şuşa’nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını coşkuyla kutladı. Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının açıldığı kutlamalarda bazı vatandaşlar davullu zurnalı halay çekti.
https://www.iha.com.tr/video-gencede-susanin-ermeni-isgalinden-kurtarilisina-davullu-zurnali-kutlama-145467/
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