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Gence’de Şuşa’nın Ermeni işgalinden kurtarılışına davullu zurnalı kutlama

2020-11-08
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Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de halk, Şuşa’nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını coşkuyla kutladı. Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının açıldığı kutlamalarda bazı vatandaşlar davullu zurnalı halay çekti.

https://www.iha.com.tr/video-gencede-susanin-ermeni-isgalinden-kurtarilisina-davullu-zurnali-kutlama-145467/

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