Süryaniler dillerini ve kültürlerini korumaya çalışıyor

Süryani köylerinden biri olan Midin’de halk kendi kültürünü yaşatmaya çalışıyor. Kürtlerin içinde Kürtçeyi, okulda ise Türkçeyi öğrenen Süryaniler, çocuklarını kendi dilleri ve kültürleriyle büyütmek için uğraşıyor

Süryaniler, Mezopotamya topraklarında, egemenlerin soykırım, baskı ve asimilasyon politikalarına maruz kalan halklardan biridir. 1914-920 yılları arasında gayrimüslim halklara dönük gerçekleştirilen soykırım ve tehcir sonucu resmi olmayan kaynaklara göre 150 bin-300 bin arası insanın katledildiği belirtiliyor. Soykırımın ardından bölgede kalan Süryaniler kültürlerini yaşatmaya çalışıyor. Bir Süryani köyü olan Midin de (Öğündük) bunlardan biri. Geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan köy sakinlerinden Seyde Doğanküreç, yaşamları hakkında Jinnews’e konuştu.

Fermanın etkileri devam ediyor

Doğanküreç, yaklaşık 50 yıl önce babasının katledildiğini söylüyor. Fermanı yaşamadığını ancak etkilerinin devam ettiğini kaydeden Doğanküreç, 9 çocuğundan 5’inin baskılardan dolayı yurtdışına gittiğini belirtiyor. Doğanküreç, şöyle devam ediyor: “Büyüklerimiz, Midin’den Araban köyüne göç etmişler. Dedemi katletmişler. Orada 7 yıl yaşadıktan sonra tekrar köyümüze dönmüşüz. Babamı taşlayarak öldürdüler. Bize çok bahsedilmezdi fermandan. Büyüklerimiz yaşadı. Müslümanlar bize saldırdı ve bizi katletti. Fermandan sonra hırsızlıklar başladı. Mallarımız çalınıyordu, koyunlarımız çalınıyordu. Etrafımızdaki köyler de açlıktan tüm mallarımızı çalıyorlardı. Bu köylerin tamamı korucu şu an. Hırsızlıkla birlikte bizden birkaç kişiyi de öldürdüler. Şu an eskisi gibi şeyler yaşamıyoruz.”

Çocuklarıyla anadillerinde konuşuyorlar

Doğanküreç, kültürlerinin bir parçası olarak dilin önemine dikkat çekiyor. Çocuklarıyla anadillerinde konuştuklarını söyleyen Doğanküreç, “Kürtler arasında Kürtçeyi de öğrendik ama onlar dilimizi öğrenmedi” diyen Doğanküreç, Türkçeyi okulda öğrendiklerini, Avrupaya giden çocuklarının Almancayı da öğrendiklerini söylüyor. Doğanküreç çocuklarını kendi dil ve kültürüyle büyüterek dillerini ve kültürlerini yaşatmaya çalıştıklarını ifade ediyor.

İnançlarından da söz eden Doğanküreç, sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa kiliseye ibadet etmeye gittiklerini, pazar günleri de toplu olarak kiliseye gittiklerini söylüyor. İnsanlarla ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Doğanküreç, Midil köyünde sadece biz Süryaniler yaşadığını, arada bir çobanların geldiğini söylüyor. Doğanküreç, fermandan beri 100 yıldan fazla bir süredir bu köyde yaşadıklarını belirten Doğanküleç, Süryanilere soykırım döneminden farklı olarak değer verildiğini ve Artık korkmadıklarını ifade ediyor

ŞIRNAK

Yeni Yaşam Gazetesi