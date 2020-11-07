Ermenistan ve Artsakh’ın insan hakları savunucularının ortak raporu – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan ve Artsakh’ın insan hakları savunucuları ortak bir rapor yayınladı

Ermenistan ve Artsakh İnsan Hakları Savunucuları, Artsakh’ta, Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından yangın bombaları ve kimyasal maddeler içeren kitle imha silahlarının (muhtemelen beyaz fosfor) kullanımına ilişkin ortak bir rapor yayınladı.

Olağanüstü Raporun bulguları, raporda sunulan kanıtlara dayanmaktadır (18+ sivil halkın yaralanma fotoğrafı, haritalar vb.).

Bazı araştırmalar, Mkhitar Heratsi Erivan Devlet Tıp Üniversitesi Askeri Tıp Fakültesi’nin araştırmalarına dayanmaktadır.

Ortak araştırmalar, yangın çıkarıcı silahların sivil nesnelere ve Artsakh’daki ormanlara karşı kullanıldığını ve sivil nüfus ve çevre için uzun vadeli ağır sonuçlara neden olduğunu doğruladı.

Birçok toplu imha ateşli silah vakasında (örneğin, Nngi, Sğnakh, Aknağbür, Tağavard, Toğ, Karintak ve diğer yerleşimlerde) ormanlar doğrudan yerleşim yerlerinin yakınında, birçok yerde 100 metrelik bir mesafede bulunmaktadır.

Dolayısıyla sivil nüfusun yaşamına ve sağlığına olan kaçınılmaz uzun vadeli zararlardan bahsediyoruz.

İnsan hakları savunucularının ortak kanıt derleme çalışmaları neticesinde, Artsakh’ın hemen tüm bölgelerinde toplam 1815 hektar orman alanının zarar görmüş olduğu tespit edilmiştir.

Silahın özellikleri göz önüne alındığında, artık kullanılmasa bile bu sayı artabilir.

Dahası, bazı sivil yerleşim yerlerinde (örneğin Nngi, Taghavard, Aknaghbyur vb.), sivil nüfus için hayati öneme sahip nesnelerin (gaz tedarik boruları vb.) tahrip edildiği bildirildi.

Bu olağanüstü Rapor, kullanılan silahtaki belirli kimyasal element türlerine bakılmaksızın, en azından aşağıdaki gerçekleri ortaya koymaktadır:

1) kullanılan silah, kitle imha niteliğine sahiptir;

2) kimyasal elementler içerir;

3) silah ormanlara karşı kullanılmaktadır, kitlesel yangınlara neden olup, çevreye uzun vadeli ciddi zararlar vermektedir;

4) profesyonel değerlendirmelere göre, bu silahın neden olduğu yangın, söndürme maddeleri veya su ile dahi söndürülmemektedir;

5) bu malzemelerin uygulandığı ormanlar sivil yerleşim yerlerinin yakın çevresinde yer almaktadır;

6) Araştırma faaliyetlerine göre, siviller de bu silahın kullanımından muhtemelen zarar görmüş olan Artsakh’ın ormanlarında, silahlı saldırılara karşı korunmaktadır;

7) Bu silahın sivil nesnelere karşı kullanılması uluslararası hukukta yasaklanmıştır ve savaş suçlarına yol açabilir.

Ermenistan Kamu Radyosu