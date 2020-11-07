Aliyev: Karabağ’da 16 yerleşim daha kontrol altına alındı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’da devam eden çatışmalarda 16 yerleşim yerinin işgalden kurtardığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da devam eden çatışmalarda Füzuli, Cebrail, Kubatlı, Zengilan, Hocalı ve Hocavend bölgelerinde 16 yerleşimin işgalden kurtardığını belirtti.

Açıklamada, “Muzaffer Azerbaycan ordusu, Füzuli bölgesinde Yukarı Veyselli, Yukarı Seyidahmedli, Gorgan, Üçüncü Mahmudlu, Gadjar, Divanalılar köylerini, Cebrail bölgesinde Yukarı Mezra, Yanarhac köylerini, Kubatlı bölgesinde Gazyan, Balasoltalı, Merdanlı köylerini, Zengilan bölgesinde Beşedli, Hocalı bölgesinde Garabulag, Moşhmaat köylerini, Hocavend bölgesinde Atagut, Tsakuri köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan’dır” ifadelerine yer verildi.

Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Юхары Вейселли, Юхары Сеидахмедли, Горган, Учунджю Махмудлу, Гаджар, Диваналылар Физулинского района, села Юхары Мезре, Янархадж Джебраильского района, села Газьян, Баласолтанлы, Марданлы Губадлинского района, — Ilham Aliyev (@presidentaz) November 7, 2020

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Karabağ’da Ermenistan ordusu geri çekilmek zorunda kaldı

Diğer yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’daki çatışma bölgesinde Ermeni güçlerinin dün geceki çatışmalarda ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ağırlıklı olarak Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde devam eden çatışmalarda Ermeni güçlerinin ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldıkları ifade edildi.

Açıklamada, “6 Kasım günü ve 7 Kasım gecesi Ermenistan ordu birlikleri, cephenin farklı yönlerindeki Azerbaycan askeri birliklerinin mevzilerini ve yerleşimlerimizi çeşitli hafif silah, top ve havan toplarıyla ateşe tuttu” ifadelerine yer verildi.

Çatışmaların ağırlıklı olarak Ağdere, Ağdam ve Hocavend yönlerinde devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Cephenin çeşitli bölgelerinde insan gücü ve askeri teçhizat kayıplarına uğrayan düşman geri çekilmek zorunda kaldı. Ağdere yönünde Ermenistan ordusunun 5. Dağ Muhrip Alayının mevzilerine yapılan top atışları sonucu askeri personel kayıpları ve yaralılar var, birkaç askeri araç ve havan topu imha edildi” denildi.

Açıklamada ayrıca çatışmaların cephenin tüm yönlerinde devam ettiği vurgulandı.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ’daki çatışmalar, 27 Eylül’de yeniden alevlenmişti. Üç ayrı ateşkes mutabakatına rağmen taraflar, askeri faaliyetlere devam ediyor.

Resmi olarak Azerbaycan’ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.

Sputnik Türkiye