Yakında Azerbaycan’da bayrak günü, Şuşi’de bayraklarını asmak istiyorlar. Hovhannisyan – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, “H1” Kanalı ile röportajda söyledi.

“Şuşi’ye girmek onların ilk görevidir.

Şuşi ormanlarında yıkıcı grupları yok etme operasyonları devam ediyor.

Bugün Şuşi’ye girmek için bütün gün kayalara tırmandılar.

Ama sonra, yok edilen askerlerin ceplerine baktığınızda, herkesin bir bayrağı var, sembolik bir şey yapmak istiyorlar, bayrağını Şuşi’ye koymak istiyorlar” dedi Hovhannisyan.

Aliyev’in Şuşi’ye saldırdığına dair açıklamalarından bahseden Hovhannisyan, saldıranı aramanız gerektiği bir savaşın şeklini bilmediğini söyledi.

Hovhannisyan, Azerbaycan tarafının 20 kişilik gruplar halinde yaklaştığını, ardından Savunma Ordusunun onları aramaya ve yok etmeye başladığını söyledi.

Yani bu saldırı yoluyla bir şehri ele geçirmezsin.

Savunma Bakanlığı temsilcisine göre, Martuni yönünde bir atılım yapabilirlerse Şuşi’deki durum Azerbaycanlılar için başarılı olacaktır.

Mevcut duruma gelince, Hovhannisyan durumun sabah ve şu anda aynı olduğunu söyledi. Düşman, kuzey ve güney yönlerinde küçük gruplar halinde saldırmaya çalıştı.

“Karmir şuka’ya yaklaşmaya çalıştılar, ancak geri püskürttüler.”

Lisagor yönünde, bugün (5 kasım) bütün gün yok ettiğimiz Şuşi’ye doğru küçük yıkıcı gruplar var.

Savunma Bakanlığı temsilcisi, “İşleri kış aylarında karmaşık olacağından Azerbaycan’ın acelesi var; lojistik, yönetim, saklanmak zor olacak” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu