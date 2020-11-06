Uluslararası toplum üç maymunu oynuyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Uluslararası toplum Türkiye’nin davranışını fark etmek istemiyor.

İsveçli kamu yayıncısı Sveriges Radio AB, Azerbaycan’ın Artsakh’a karşı başlattığı askeri saldırıyı ve Türkiye’nin buna dâhil olduğunu bildiren program esnasında, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile yaptığı röportajdan alıntılar yayınladı.

“Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, uluslararası toplumun savaşın patlak vermesine yeterince kararlı tepki vermediğini düşünüyor.

Dünya liderlerinin, Türkiye’nin çatışmadaki rolünü küçümsediğini söylüyor.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, bize verdiği özel röportajda, Türkiye’nin katılımı olmaması durumda çatışmaların sona ermiş olacağını vurguladı”,- diye belirttikten sonra Cumhurbaşkanı’nın sözlerini aktarmaktadır.

“Sorun sadece Azerbaycan olsaydı, savaş ikinci veya üçüncü haftada durdurulurdu.

Buradaki sorun Türk teçhizatı, modern Türk İHA’sı, teknolojisi, F-16 uçakları, eğitimli askerler ve operasyonları yöneten eğitmenler, subaylar, generaller.

Türkiye’nin, dünyanın en büyük ve dünyanın en saldırgan ordularından birine sahip olduğunu hepimiz biliyoruz.

Irak’ta, Suriye’de ve şimdi burada sürekli bir savaş içindeler.

Türkiye’nin bir istikrarsızlık kaynağı olduğundan dolayı, uluslararası toplumun daha hızlı hareket etmesini, gerçek bir baskı uygulamasını istiyoruz.

Azerbaycan’ın ateşkesi kabul etmesine izin vermeyen Türkiye’dir.

Türkiye çatışmayı sürdürmek istiyor, çünkü ne kadar uzun sürerse, Azerbaycan’da o kadar derin bir varlığa sahip olacak.”

Cumhurbaşkanının, Karabağ’da yaşananlar hakkında dünyayı bilgilendirmek için diplomatik tecrübesiyle uluslararası bağlantılarını kullandığını kaydeden gazeteci, Türkiye’nin çatışmaya dâhil olmasının, yüz yıldan fazla bir süre önce Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan Soykırım’ın anısıyla yaşayan Ermenistan ve Ermeniler için çok hassas bir konu olduğunu vurgulamaktadır.

“Ancak Cumhurbaşkanı Sarkisyan başka bir konuyu da vurguluyor.

Türkiye, mevcut liderleriyle bu kez silah gücüyle Güney Kafkasya’da nüfuzunu yaymaya çalışıyor”,- diye belirtmektedir gazeteci, Cumhurbaşkanı Sarkisyan’dan aktararak.

“Uluslararası toplum, Türkiye’nin son on yıldaki son derece saldırgan hareketlerini görmezden geldi.

Uluslararası toplum, Türkiye’nin bugün sürdürmüş olduğu davranışlarına izin vererek, başarısız oldu.

Türkiye’yi Akdeniz’in doğusunda durdurmadılar, Kıbrıs’ın yarısını işgal ederek, bu ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğinde durdurmadılar.

Türkiye Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü ihlal etti ve şimdi de gelmiş Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü hakkında konuşuyor.

Uluslararası toplumun görmezden geldiği, fark etmek istemediği şey budur.

Böyle davranışlar sergileyen bir NATO üye devletine nasıl sahip olabilirsiniz?

AB’ye katılma isteğini beyan eden, ancak eylemleri tüm Avrupa değerleriyle tamamen çelişen bir ülkeyle nasıl müzakere edebilirsiniz?”

Ermenistan Kamu Radyosu