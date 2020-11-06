Türkiye, Azerbaycan’a yeni bir çete grubu gönderirken, oradaki 342 militan bırakarak Suriye’ye döndü. – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye, Azerbaycan’a yeni bir çete grubu gönderirken, oradaki 342 militan bırakarak Suriye’ye döndü.

Türkiye, Dağlık Karabağ’la savaşmak için Azerbaycan’a 230 Suriyeli paralı asker gönderirken, oradaki 342 militan her şeyi bırakıp eve döndü.

Bu haberi Suriye İnsan Hakları Merkezi iletti.

4 Kasım’da merkez, dokuz militanın ölümünü belgeledi.

Bu dönemde merkeze göre 240 militan öldürüldü, ölenlerin 183’ü Suriye’ye nakledildi, geri kalan Azerbaycan’da kaldı.

Ayrıca Ermeni güçleri iki Suriyeli militanı esir aldı.

Ermenistan Kamu Radyosu