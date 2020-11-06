Gneral Haydari: Sınırlarımızın tehdit edilmesine izin vermeyecğiz

Karabağ bölgesindeki çatışmalardan kaynaklı İran’da baş gösteren kaygılara değinen Haydari, ‘’ Biz konunun ve ihtilafların görüşmeler ve müzakereler yoluyla çözülmesini istiyoruz. ‘’ dedi.

Bölge jeopolitiğinde değişimin İran tarafından kabul edilemez olduğunu ifade eden Haydari, ‘’ Bölge jeopolitiğinin korunmasına saygı duyulmalı ve bu bizim kırmızı çizgimizdir ve hiçbir güç bölge coğrafyasını değiştirmeye kalkışmamalı zira bunu kabul etmeyiz. ‘’ dedi.

Daha fazla İran birliklerinin sınır bölgesine sevk edildiğini ifade eden Haydari, bu birliklerin güçlendirileceğini söyledi.

Haydari, ‘’ Bizim kırmızı çizgimiz halkın güvenliği, huzuru ve asayişinin teminidir ve ordu varlığı ile halkın güvenliği ve huzurunun teminin güvencesidir. ‘’ dedi.

İran Kuzey Batı sınırlarını hiçbir tehlikenin tehdit etmediğini ifade eden Haydari, İran’ın her iki komşusu ile bir çok ortaklıkları bulunduğunu ve her iki komşu ülkeye de tavsiyesinin uluslararası kurallara saygı, uluslararası sınırların korunması ve sorunların müzakere yoluyla çözülmesi olduğunu söyledi.

Twitter’da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

IRNA