Fransa’nın ardından Almanya’da da Ülkücü hareketi yasaklama girişimi

Fransa’nın ardından Almanya’da da ülkücü derneklerinin kapatılması ve yasaklanmasına ilişkin girişimler başladı.

Alman Yeşiller Partisi’nin bu yönde adım atması için hükümete çağrı yapıyor. Fransa ile benzer bir düzenlemenin hayata geçirilmesi isteyen Yeşiller Partisi’nden bir grup milletvekili hükümeti ve tüm partileri bu yönde ikna etme çabasına girdi.

Bu vekiller arasında 2008-2018 yılları arasında partide eşbaşkanlık görevi üstlenmiş olan Türk kökenli vekil Cem Özdemir de var.

“Erdoğan’ın uzanan kolu”

Konuya ilişkin RedaktionsNetzwerk Deutschland’a (RND) konuşan Özdemir, Irene Mihalic ve Konstantin von Notz, “Alman federal hükümeti, ultra-milliyetçi Türk organizasyonu olan ülkücülerin faaliyetleri ülke genelinde yasaklamalı. Bu grup Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa’ya uzanan kolu ve bu grubun temsilcileri defalarca kez nefreti körükleyen, insanları tehdit eden söylemlerde bulundular ve üyeleri de şiddete karıştı.” ifadelerini kullandı.

Şimdilik sadece aşırı sağcılar destekliyor

Bu girişime Alman milliyetçi aşırı sağ partisi AfD’nin de destek vermesi sorunlu görüldüğü için Yeşiller tüm meclis partilerinin ortak desteğinin olmasını istiyor. Bu nedenle Yeşil Parti vekilleri tüm partilere bu öneriyi götüreceklerini kaydettiler.

Fransa yasakladı

Fransa, ülkede faaliyet gösteren Ülkücü Hareketi’ni Cumhurbaşkanı kararnamesiyle resmen yasaklandı.

Kararnamede Ülkücü hareketin kuruluşundan bu yana şiddet olaylarına karıştığı, Türkiye’de birçok kez mahkum edilen Abdullah Çatlı ile bağlantılı olduğu, Kürt ve Ermenilere karşı şiddet eylemlerine başvurduğu belirtildi. Kararnamede ayrıca en son Lyon yakınlarındaki Decines bölgesinde bulunan “Ermeni Soykırım Anıtı” üzerinde sprey boya ile RTE ve Bozkurtlar yazıldığı hatırlatıldı ve tüm bu eylemler göz önünde bulundurularak grubun yasaklaması kararı alındığı vurgulandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Fransa’nın kararını kınamış, alınan bu karara karşı en sert şekilde mukabele edileceğini açıklamıştı.

Avusturya’da bozkurt işareti yasaklanmıştı

Avusturya’da 1 Mart’ta yürürlüğe giren Sembol Yasası kapsamında IŞİD, El Kaide, PKK, Müslüman Kardeşler, HAMAS, Hizbullah, USTAŞA gibi terör örgütü, parti ya da diğer oluşumlara ait aralarında ‘bozkurt işaretinin’ de bulunduğu 13 sembol ve işaret yasaklanmıştı.

Euronews