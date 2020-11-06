Ermenistan ordusu kaçıyor: Gubadlı’da mevzileri bıraktılar

Ayrıca açıklamada, Ermenistan’dan getirilen ve savunma bölgesine yerleştirilen 556. ve 522. motorlu piyade alayları birliklerinin hazırlıksız, deneyimsiz ve disiplinsiz olması nedeniyle kendilerine verilen görevleri gerçekleştirmediği belirtildi.

SİLAH DEPOSUNDA PATLAMA

Dağlık Karabağ’da bulunan Hankendi şehrinde bir depoda, mühimmatlar kamyonlara yüklendiği sırada patlama meydana gelerek, yangın çıktı. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yangının kısa sürede depoya sıçradığı bildirilerek, “Şiddetli bir patlama meydana geldi” denildi.

Açıklamada, mühimmat deposunun Ermenistan ordusunun Ağdere’deki 10. Muhrip Tümeni ve 5. Muhrip Alayı’nın top ve diğer birimlerine silah ve mühimmat sağladığı ifade edildi.

https://www.karar.com/ermenistan-ordusu-kaciyor-gubadlida-mevzileri-biraktilar-1593026