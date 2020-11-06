Bayraktar’a malzeme sağlayan ABD şirketleri – Ermenistan Kamu Radyosu

Garmin, ürünlerinin Türk Bayraktar’daki kullanımını araştırıyor

Amerikan teknoloji şirketi Garmin, teknolojilerinin Bayraktar drone’larında kullanımına ilişkin Ermeni toplumunun endişelerine yanıt verdi.

“Garmin’e, ürünlerimizden birinin, Ermenistan ve Dağlık Karabağ’da (Artsakh) masum sivilleri öldürmek için kullanılan Bayraktar insansız hava araçlarında kullanıldığı bilgisi verildi.

Bu şiddeti sert bir şekilde kınıyor ve kurbanların ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz”,- demektedir şirket, Amerika Ermeni Milli Komitesi’ne yazdığı bir mektupta.

“Bu drone’larda kullanılan Garmin ürünleri ticari, askeri olmayan ve herkes tarafından satın alınabilecek geniş çaplı ürünlerdir.

Değil askeri kullanım, İHA’larda kullanımı dahi öngörülmemiştir.

Ürünlerimizin bu drone’lara nasıl ulaştığını araştırıyoruz ve incelemeden sonra ürünlerimizin gelecekte bu şekilde kullanılmasını önlemek için uygun önlemleri alacağız”,- diye belirtilmiştir şirket tarafından.

Amerika Ermeni Milli Komitesi (ANCA), ABD şirketlerinin ürettiği parçaların veya teknolojilerinin, Türk Bayraktar insansız hava araçlarında kullanıldığına dair kanıtlar yayınlamıştı.

Ermeni Milli Komitesi (ANCA), Türkiye ve Azerbaycan’ın Ermenileri öldürmek için kullandığı drone parçalarını satan ABD şirketlerini ve Kongre’yi hedef alan bir kampanya başlatmıştı.

Komisyon, Kongre’yi silah ihracatını kontrol yasalarını uygulamaya ve şirketleri, Ermenileri tehlikeye atabilecek her türlü satış veya devir işlemini askıya almaya çağırıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu