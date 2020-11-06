Azerbaycan sivil uçakları askeri amaçlarla kullanıyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan sivil uçakları askeri amaçlarla kullanıyor

Azerbaycanlı kullanıcıların Facebook üzerinden paylaştığı bu fotoğraflarda, “Azerbaycan Hava Yolları” nın Airbus sivil yolcu uçağıyla Nahçıvan’dan “anakara” Azerbaycan’a hareket eden bir özel kuvvetler birimi bulunuyor.

Razm.info web sitesi, fotoğrafta görünen kişinin Albay Tahran Mensimov olduğunu, daha 2020’de Nahçıvan’daki özel kuvvetleri koordine ettiğini yazıyor.

Mensimov, 2006 yazında Nahçıvan’da Türk-Azerbaycan askeri tatbikatı sırasında karargâhın çalışmalarını Azerbaycan tarafından koordine etmekteydi.

“Azerbaycan’ın, sivil uçaklarını askeri amaçla kullandığını kaydedelim.

Daha önce sivil uçakların paralı asker ve teröristleri Suriye’den Azerbaycan’a taşımak için kullanıldığı bildirilmişti.

Bu gerçek, yabancı havayolları için ciddi bir endişe kaynağı olmalıdır.

Güvenlik gerekçesiyle şimdilik Azerbaycan üzerinden uçuşları kaldırmak daha makul olabilir”,- denmektedir internet sitesinde.

Ermenistan Kamu Radyosu