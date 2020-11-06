Artsakh’ın tanınma süreci – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan’ın, Artsakh’ı tanıma konusunda ciddi anlaşmaları var.

Bazı ABD eyaletleri, Avustralya, İspanya ve İtalya’daki bazı bölgeler ve topluluklar tarafından Artsakh’ın bağımsızlığı tanınmıştır.

Ermenistan Dışişleri Bakanı bunu sadece sürecin başlangıcı olarak görmektedir.

Artsakh’ın farklı ülkelerin toplulukları düzeyinde bağımsızlığı, gelişmesinin sağlanması açısından önemlidir.

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Avet Adonts bugün Ulusal Meclis’te bilgi verdi.

“Daha kaliteli eylemlerin uygulanması için ön anlaşmalar ve oldukça ciddi görüşmeler var”,- dedi bakan yardımcısı.

Ancak hangi ülkelerle ve Ermeni diplomatik topluluğunun hangi anlaşmalara vardığını ayrıntılarıyla açıklamak istemedi.

Artsakh’ın bağımsızlığı ABD’nin Kaliforniya, Massachusetts, Hawaii, Michigan, Georgia, Rhode Island eyaletleri, Avustralya’nın Kuzey Wells bölgesi, İspanya’nın Bask Otonom Bölgesi, İtalya’nın Lombardiya, eyaleti ve eyalet başkenti Milano ile bir dizi kasaba tarafından tanındı.

Bunun haricinde Güney Osetya, Abhazya ve Moldova Transdinyester Cumhuriyetleri tarafından da tanınmıştır.

Ermenistan Kamu Radyosu