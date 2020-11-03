Paralı askerler, İslamcı teröristler ve İsrail aynı tarafta – Ermenistan Kamu Radyosu

İsrail şeytanla güçlerini birleştirdi.

Ermenistan Başbakanı, İsrail’in insani yardım teklifine yanıt olarak, bu yardımı çatışma bölgesinde savaşan paralı askerler ve teröristlere göndermesini teklif etti.

İsrail, Ermenistan ile mevcut çatışmada Azerbaycan’ı destekleyerek Türkiye, teröristler ve Suriyeli paralı askerler ile birleşmiştir.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Jerusalem Post’a verdiği röportajda, İsrail’in bu birliğin sonuçlarından eninde sonunda zarar göreceğini vurguladı.

Jerusalem Post’a göre Paşinyan, Kudüs’ü Azerbaycan’ı silahlandırmakla suçlayarak, Azerbaycan’ın “Dağlık Karabağ’da Ermeni Soykırımı işleme” niyetinde olduğunu vurguladı.

Gazete, İsrail’in çatışmalarla ilgili resmi olarak yorum yapmadığını ve ülkenin Dışişleri Bakanlığı’nın, İsrail’in çatışmaya dâhil olmasını engellemeye çalıştığını, ancak Paşinyan’ın, “Dağlık Karabağ’a karşı savaşta, İsrail insansız hava araçlarının aktif olarak kullanıldığından dolayı” İsrail’in artık çatışmaya aktif olarak dâhil olduğunu söylediğini belirtmektedir.

“Bence İsrail’in şunları düşünmesi gerekiyor: paralı askerler, İslamcı teröristler ve İsrail şimdi aynı tarafta.

Bu yüzden İsrail, bunun kendisi için uygun bir duruş olup olmadığını düşünmelidir”,- dedi Paşinyan.

İsrail’in, Dağlık Karabağ’la savaşmak için Azerbaycan’a binlerce Suriyeli paralı asker gönderen Türkiye ile aynı tarafta olmak isteyip istemediğini de düşünmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

“İsrail, Dağlık Karabağ’a karşı paralı askerlerle fiili olarak yan yana savaşıp savaşmadığını kendisine sormalıdır.

Bu onun için uygun bir duruş mudur?

Şayet öyleyse, Tanrı’ya havale ediyorum, ancak bazı sonuçları olacağını düşünüyorum ve bu sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalacaksınız”,- dedi Paşinyan.

The Jerusalem Post, Ermenistan’ın Ekim ayı başında İsrail büyükelçisini geri çağırdığında, Başkan Reuven Rivlin’in Ermeni yetkililerle temasa geçtiğini ve insani yardım teklif ettiğini hatırlattı.

Paşinyan, yanıt olarak, “Paralı askerlere silah satan ve bununla sivil nüfusu vuran bir ülkeden insani yardım?

İsrail’in bu yardımı paralı askerlere ve teröristlere göndermesini öneriyorum. Eylemlerinin mantıksal devamı bu olacaktır”,- diye belirtmiştir.

Paşinyan, Türkiye’nin “emperyalist özlemlerinin” İsrail’e ulaşmasının an meselesi olduğunu vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu