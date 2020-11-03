Hasanov, Türkiye’nin talebiyle ihraç edildi – Ermenistan Kamu Radyosu

Aliyev, Türkiye’nin talebi üzerine Azerbaycan Savunma Bakanı’nı kovdu.

Rus War gonzo projesinin “Telegram” kanalı, Türkiye’nin, Rusya ile ilişkileri nedeniyle Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’u kovduğunu bildirdi.

Proje tarafından sunulan bilgiye göre, Azerbaycan Savunma Bakanı Zekir Hasanov, Rus generallerle yakın ilişkileri nedeniyle Silahlı Kuvvetler komutanlığından fiilen ihraç edildi.

Hasanov’un 1980 yılında Bakü Genel Askeri Komuta Koleji’nden mezun olduğu, 1985 yılına kadar Almanya’da bulunan Sovyet birliklerinde görev yaptığı ve Sovyet birliklerinin Almanya’dan çekilmesinin ardından 1993’e kadar Sibirya askeri bölgesinde hizmetine devam ettiği kaydedildi.

“Rus meslektaşlarıyla bağlarının devam etmesi doğaldır.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Necmeddin Sadikhov’u çevreleyen skandalın ardından, Türk özel servisleri, Aliyev’in, tüm Rus eğitimli generalleri ihraç etmesini talep etti.

War Gonzo’nun İstanbul’daki kaynaklardan aldığı bilgiye göre Aliyev bu talebe uymuştur.

Şu anda Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, cephedeki gerçek duruma erişememekte olup, tüm karar alma mekanizmalarına da erişimini kaybetmiştir”,- diye belirtilmektedir Projenin “Telegram” kanalından.

Ermenistan Kamu Radyosu