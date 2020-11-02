Viyana’da silahlı, bombalı saldırı: 7 ölü

Avusturya’nın başkenti Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırganlardan birinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği bildirildi.

Bununla birlikte saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şehir merkezindeki polis operasyonları devam ediyor. Yetkililer halktan dışarı çıkmamaları talep etti…

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyana’da bu akşam terör saldırısı yapıldığını bildirdi.

Ayrıca kentin dört ayrı bölgesinde saldırı başlatan teröristlerin bazı kişileri rehin aldığı öğrenildi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da polis, şehir merkezinde ateş açıldığını ve çok sayıda yaralının olduğunu bildirdi.

Avusturya İçişleri Bakanlığı, bir saldırganın yakalandığını bir diğerinin ise öldüğünü duyurdu.

Ulusal haber ajansı APA, bir polis memurunun ağır yaralandığını aktardı.

İçişleri Bakanı Karl Nehammer, ORF TV’ye yaptığı açıklamada saldırıda birden fazla failin olduğunu ifade etti.

Polis, halka toplu taşıma araçlarından ve açık alanlardan uzak durma çağrısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre toplu taşıma araçlarının şehrin birinci bölgesinde durması engellendi.

Serbestiyet