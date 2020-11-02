Utanç verici yaz yenilgisinin ardından Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne Türkiye liderlik ediyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan silahlı kuvvetleri yok, artık Türkiye liderliğinde.

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, brifing sırasında açıkladığına göre, “Utanç verici yaz yenilgisinin ardından, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin askeri görevlerini yerine getiremeyeceği anlaşıldığından itibaren, artık yoklar, Türkiye liderliğindedirler.

Azerbaycan, İsrail ve Türk silahlarıyla ve Suriyeli, Arap, Türk askerlerle savaşıyor ancak teknolojik ve niceliksel avantajı uzun sürmeyecek.

Azerbaycan’ı bu yönde bir sürpriz bekliyor” dedi Hovhannisyan.

Ermeni tarafının Türkiye’nin katılımı konusunu ve Türkiye ve Azerbaycan’ın üst düzey yetkililerinin karşılıklı ziyaretlerinin önemini çok iyi anladığını kaydetti.

Savunma Bakanlığı temsilcisi, “utanç verici yaz yenilgisi” diyerek, Temmuz 2020’de Ermenistan-Azerbaycan askeri çatışmasının sonuçlarını kastetti.

Silahlı çatışma Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tavuş-Tovuz kesiminde meydana geldi ve yaklaşık 10 gün sürdü. Çatışmalar 12 Temmuz sabahı Azerbaycan sınır birliklerinin bir UAZ aracıyla Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin mevzilerine yaklaşmaya çalışmasıyla başladı.

Ve 27 Eylül sabahı da, Azerbaycan, Türkiye’nin desteğiyle, Artsakh-Azerbaycan sınırının tamamı boyunca büyük ölçekli bir askeri saldırı başlattı.

1 Kasım saat 14.00 itibariyle Artsakh’ta düşman atışları sonucu 1166 asker ve 45 sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan’ın insan kaybına dair resmi bir bilgi yok, fakat Ermeni tarafı, düşman tarafında 6.997 ölü ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

Son verilere göre Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri 241 dron, 16 helikopter, 25 uçak, 669 tank ve HMM, 6 TOS-1 “Solntsepek” çok namlulu roketatar kaybetti.

29 Eylül’den beri Azerbaycan silahlı kuvvetleri zaman zaman Ermenistan’a da ateş açmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu