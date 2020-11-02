Rusya’ya neden şimdi başvuruldu? – Ermenistan Kamu Radyosu

Neden savaş başladıktan ancak bir ay sonra Rusya’ya başvurma kararı verildi?

Mher Grigoryan, Nikol Paşinyan’ın Rusya Devlet Başkanı’na gönderdiği mektuba atıfta bulundu.

Başbakan Yardımcısı, Rusya’ya başvurmadan önce durumu incelediklerini söyledi.

Rusya’ya başvurma zamanı askeri duruma ve olgulara göre belirlendi.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan gazetecilerle yaptığı brifingde, neden savaşın başlamasından bir ay sonra Rusya’ya başvurma kararı verildiği sorusuna yanıt verdi.

Çatışmaların Ermenistan sınırına yaklaşmakta olduğunu dikkate alan Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Rusya’nın 29 Ağustos 1997 tarihli Ermenistan ile ittifakı temelinde, Ermenistan’ın güvenliği için sağlayabileceği yardım şekli ve çapını belirlemek üzere acil istişareler başlatmak amacıyla bir mektup yazdı.

“Askeri birikimlerin artık Rusya’ya başvurmamız gerektiğini gösteren bir an gelmişti.

Sanırım, Ermenistan sınırları da dâhil olmak üzere, tehlikeli bir durumun oluştuğu bir durum hâsıl olmuştu”,- dedi Grigoryan.

Grigoryan’a göre, Rusya’ya başvurmadan önce durum tartışılmış olup, askerlerin analizi bu açıdan büyük öneme haiz olmuştur.

Paşinyan’ın mektubuna cevaben Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, Ermenistan ile Rusya arasında imzalanan anlaşmaya göre, askeri çatışmaların doğrudan Ermenistan topraklarına taşınması halinde Rusya’nın gerekli yardımı sağlayacağı belirtilmiştir.

Ermenistan Kamu Radyosu