“Lokh lava” – Ermenistan Kamu Radyosu

“Lokh lava”. Azerbaycan Facebook’unda “paralı asker”, Ermenistan’da ise elinde Yeni Ahit, diaspora Ermeni’si gönüllüler.

Fransa, İsrail ve diğer ülkelerden, savaş içinde bulunan Artsakh’a gelen ve Azeri propaganda makinesinin “paralı asker” olarak adlandırmayı başardığı, diasporalı gönüllü yurttaşlarımız.

Şimdiden France-24’e ve dünyaya Azerbaycan saldırganlığını anlatmayı başarmışlar.

Henüz birkaç saat geçmeden, bu gönüllüler Azeri propaganda makinesinde paralı askerler oluverdi.

İçlerinden biri, oyuncu Sipan Muradyan, “Silahı nasıl tutacağımızı bilmiyoruz, ama iyi kahve yapıyoruz.

Belki onlar için de iyi kahve yapmamızı istiyorlardır.

Fransa’da kalıp sosyal medyada neler olduğunu izlemek istemedim.

Gelip bedenen ve ruhen yardım etmek istedim”,- diyor.

Müzisyen arkadaşı Sipan Köroğluyan lirini, perküsyon derslerini Paris’te bırakmış, müzisyen Apo, halk şarkıları düzenlemelerinin yeni kayıtlarını bırakmış, Kudüs’ten Sedrak ise eğitimini ve porselen işini bırakmış.

Vatana dönen gönüllülerin silahları diller, her biri 4 veya daha fazla dil biliyor.

Artsakh sınırında duruyor ve Artsakh’a giren, Ermenice bilmeyen herkesle konuşuyor, kim olduklarını ve neden geldiklerini anlamaya çalışıyorlar.

“Artsakh’ın nüfusu 2 milyon olsaydı, düşman bir adım atmadan önce 20 kez düşünürdü.

Ülkemizi inşa etmeliyiz, onu güçlendirmeliyiz ki, düşman istediği zaman ateş etmesin veya bombalamasın”.- diyor Sedrak.

Ermenistan Kamu Radyosu