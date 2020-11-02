Kâfirlerin kafasını kesmeye gelmişler – Ermenistan Kamu Radyosu

Yakalanan paralı asker hangi şartlarda savaştıklarını söylüyor

32 yaşındaki paralı terörist, Azerbaycan tarafının kendilerine ne kadar para ve ne sözler verildiğini anlatıyor.

Operasyon sırasında Savunma Ordusu tarafından yakalanan yeni bir Suriyeli paralı asker, Suriye’nin İdlib eyaletinin Cesral Şuur bölgesindeki Ziyadiya köyünde ikamet eden, 1988 doğumlu Yusuf Alaabet el-Hacı’dır. Savunma Ordusu’nun bildirdiğine göre, ön sorgulama sırasında bazı bilgiler sağlamıştır.

Paralı asker evli ve 5 çocuğu olduğunu söylüyor.

Artsakh’da, kendi deyimiyle, “kâfirlere” karşı savaşmak için, kendisine aylık 2.000 dolar maaş ve her “kâfirin” kafasını kesmek için 100 dolar “ödül” vaat edilmiştir.

Ermenistan Savcılığı dün, Türkiye’nin Azerbaycan’a gönderdiği terör örgütünün bir üyesi olan ve 30 Ekim’de Savunma Ordusu birimleri tarafından yakalanan, Suriye’nin Hamma kentinde doğmuş olan, Suriyeli paralı asker Mihrab Muhammed Al Şkhair’in tutuklandığını duyurdu.

Ermenistan Kamu Radyosu